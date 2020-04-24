تراند اليوم : اليوم.. تعرف على أول ضحايا رامز مجنون رسمي

ينتظر محبو الفنان المصري رامز جلال، أول حلقات برنامجه جديد "رامز مجنون رسمي"، ويترقبه الكثير بسبب أسلوبه في مقالبه مع الفنانين والرياضيين.

وتداول رواد السوشيال ميديا، تغريدة لحساب غير رسمي يحمل اسم "رامز مجنون رسمي" أشار من خلالها إلى أن الفنانة ياسمين صبري، هي الضحية الأولى في حلقات البرنامج ، الأمر الذي لم يؤكده أو ينفيه رامز جلال بذاته.



Advertisements

وقال رامز "في مداخلة أمس،أن الكثير من النجوم "صعبوا عليه"، "أول واحدة الفنانة الكبيرة نبيلة عبيد " بلبلة" وكل فنانة وفنان كبير وكل أصحابي الـ 30 اللى ظهروا معنا، والله العظيم كنت بحس برهبة جامدة عشان دول أصحابى.. واللى كان بيضحكنى مكنتش بضحك بس كنت لازم أكمل المقلب".

قال الفنان رامز جلال، إنه يقابل ضحاياه هذا العام وجها لوجه بدون ماسك، مؤكدًا "وش لوش.. حد ليه شوق فى حاجة" كما وجه رسالة لجميع الفنانين الذين تعرضوا لمقلب برنامج رامز مجنون رسمى قائلا " سامحوني".

طالب الفنان رامز جلال الإعلامي شريف عامر، على الهواء بخلع النظارة، وبالفعل قام شريف بالاستجابة لرامز، ورد شريف عامر "منك لله يا رامز".