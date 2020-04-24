تراند اليوم : قضية أخلاقية .. القبض على فنانة مصرية شهيرة في نهار رمضان

ألقت قوات الأمن المصرية، على فنانة شهيرة متورطة في قضية أخلاقية صباح اليوم في أول أيام شهر رمضان المبارك.

وتمكنت قوة مباحث قسم الأزبكية بالقاهرة من إلقاء القبض على الفنانة سما المصري، بعد تقديم عدة بلاغات ضدها آخرهم من الإعلامية ريهام سعيد، بتهمة نشر الفسق والفجور، عبر فيديوهات غير أخلاقية على حسابها على موقع "إنستجرام".

وأمر النائب العام المصري بالتحقيق مع المتهمة سامية أحمد عطية، وشهرتها سما المصري، بعد أن ألقت وحدة مباحث قسم شرطة الأزبكية القبض عليها صباح اليوم الجمعة الموافق 24 أبريل 2020، تنفيذاً لأمر النيابة العامة بضبطها، وستعلن النيابة العامة ما ستسفر عنه التحقيقات في بيانٍ لاحق.