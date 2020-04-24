محمد هنيدي ضيف أولى حلقات "إغلب السقا" "الليلة" علي MBC مصر

في أولي حلقات برنامج المُسابقات الترفيهي الضخم، يظهر الفنان محمد هنيدي كضيف ومنافس أمام النجم أحمد السقا، في برنامج "إغلب السقا" الذي تعرضه "MBC مصر" الليلة في تمام السابعة مساءً، ويُعادالساعةً الواحدة بعد منتصف الليل.
برنامج "إغلب السقا" يشهد في كل حلقة مُنافسات ترفيهية ورياضية غير تقليدية بين الفنان أحمد السقا وأحد النجوم، وعلى
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