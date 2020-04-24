فيديو..أنغام تتخطى الـ 40 ألف مشاهدة باغنية "كنا بنضحك" لمسلسل "جمع سالم"

حققت أغنية الفنانة أنغام "كنا بنضحك" أكثر من 40 ألف مشاهدة، في أقل من 24 ساعة من طرحها على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، كـ تتر رسمي للمسلسل الرمضاني "جمع سالم". رسمي للمسلسل الرمضاني "جمع سالم". التتر من كلمات:أمير طعيمة، ألحان:إيهاب عبد الواحد، توزيع:أمير هداية. Advertisements مسلسل "جمع سالم" من بطولة "زينة، دلال عبدالعزيز، محمد شاهين، سلوى خطاب،ريم البارودي، ملك قورة، ميدو عادل، سامح الصريطي، بسنت شوقي، أحمد سلطان، من تأليف محمد ناير، وإخراج إيمان الحداد وتدور الأحداث في إطار إجتماعي حول فكرة "التبني" والعلاقات الأسرية. "زينة، دلال عبدالعزيز، محمد شاهين، سلوى خطاب،ريم البارودي، ملك قورة، ميدو عادل، سامح الصريطي، بسنت شوقي، أحمد سلطان، من تأليف محمد ناير، وإخراج إيمان الحداد وتدور الأحداث في إطار إجتماعي حول فكرة "التبني" والعلاقات الأسرية.

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