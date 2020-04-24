بعد تصدره تريندات جوجل.. تفاصيل وموعد انطلاق عرض مسلسل"أم هارون"

تصدر المسلسل الخليجي "أم هارون" تريندات محرك البحث العالمي "جوجل"، وذلك قبل انطلاق عرضه عبر قناة mbc وقناة الكويت الفضائية.

تدور أحداثه حول قصة امرأة يهودية من أصل عربي تتنقل بين مجموعة من البلدان العربية قبل عام 1940، وتعمل هذه المرأة في دولة البحرين كممرضة في أحد المستشفيات، ويتطرق المسلسل إلى معاملة العرب لليهود في هذه الفترة.

العمل بطولة حياة الفهد، فاطمة الصفي، أحمد الجسمي، محمد جابر، فخرية خميس، سعاد علي عبدالمحسن النمر، آلاء شاكر، محمد العلوي، تأليف محمد شمس، وإخراج محمد جمال.

عربي تتنقل بين مجموعة من البلدان العربية قبل عام 1940، وتعمل هذه المرأة في دولة البحرين كممرضة في أحد المستشفيات، ويتطرق المسلسل إلى معاملة العرب لليهود في هذه الفترة.العمل بطولة حياة الفهد، فاطمة الصفي، أحمد الجسمي، محمد جابر، فخرية خميس، سعاد علي عبدالمحسن النمر، آلاء شاكر، محمد العلوي، تأليف محمد شمس، وإخراج محمد جمال.

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