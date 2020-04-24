محمد حماقي يهنيء جمهوره بحلول شهر رمضان الكريم

حرص الفنان محمد حماقي على تهنئة جمهوره بحلول شهر رمضان الكريم، وذلك على حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وتمنى لجمهوره الصحة والسعادة قائلاً:"كل سنة وانتم طيبين جميعاً بمناسبة شهر رمضان الكريم، وكل أهلكم بخير وصحة وسعادة دايماً ".

يذكر أن حماقي قد ظهر مؤخراً لجمهوره من خلال حفله الغنائي الكبير على أرض الجامعة الأمريكية بفرعها بالتجمع الخامس، وذلك في شهر مارس الماضي، وقدم مجموعة غنائية مميزة منها"نفسي أبقى جنبه، أجمل يوم، أحلى حاجة فيكي، واحدة واحدة، مابلاش، من قلبي

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بغني"، بالإضافة إلى مقطع من أغنية جديدة تقول"الكل عرف ان انا وانت بنحب بعض إلا أنا وانت إن بصوا لعينيك يشوفوني ويشوفوا صورتك في عيوني".

وطرح أحدث أغنياته في نهاية العام الماضي بعناون "تعرف بحبك ليه" والتي بلغ عدد مشاهداتها أكثر من 5 مليون على "يوتيوب"، من كلمات:أمير طعيمةألحان: تامر علي، توزيع :تميم.