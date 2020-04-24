فيديو..تتر مسلسل "حب عمري" لـ هيثم شاكر في أولى بطولاته المطلقة في الدراما الرمضانية

طرح الفنان هيثم شاكر تتر مسلسله الرمضاني "حب عمري"، وذلك من خلال قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

ويمثل المسلسل أول بطولة مطلقة درامية لـ شاكر، بعد مشاركته في مسلسل "أرض جو" في رمضان 2018، مع النفنة غادة عبد

الرازق، وسجل التتر أكثر من 20 ألف مشاهدة، في أقل من 24 ساعة من طرحه عى "يوتيوب"

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التتر بعنوان "عمري"، من كلمات:أمير طعيمة ،ألحان:رامي جمال، توزيع:أحمد إبراهيم.

ويشهد "حب عمري" الإنطلاقة الغنائية الأولى

لهيثم في عالم التترات الرمضانية، ويشاركه البطولة مجموعة من النجوم الشباب أبرزهم"وسهر الصايغ ، محمد عادل، منة فضالي، مي القاضي، أماني كمال، ديانا هشام، محمد مهران، محمد سليمان، أحمد كرارة، تامر فرج، حمادة بركان، هاجر الشرنوبي، سامح الصريطي، حنان سليمان، عبير منير، محمد مرزبان، ومن تأليف: فداء الشندويلي، إخراج عبد العزيز حشاد.