رسميًا.. عمرو دياب يشارك إنتاجيًا في المسلسل الرمضاني لدينا الشربيني "لعبة النسيان"

طرحت الصفحة الرسمية للهضبة عمرو دياب، التتر الموسيقي للمسلسل الرمضاني "لعبة النسيان" للفنانة دينا الشربيني"، وذلك على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك".

التتر من توزيع أسامة الهندي، إنتاج شركة ناي، التي يمتلكها دياب، ولم تكن

المشاركة الإنتاجية الأولى له مع دينا، حيث شارك العام الماضي في مسلسل "زي الشمس".

ومن المعروف أخيراً عن دياب دعمه معنوياً لدينا وتشجيعها على عملها ومساندتها للصعوبات

التي واجهتها أثناء أدائها للشخصية، وذلك حسب ما أعلنت الشربيني في أحد لقاءاتها التلفزيونية بعد عرض المسلسل.

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"عالم النسيان" بطولة "دينا الشربيني، أحمد داوود، إنجي المقدم، علي قاسم، هديل حسن، محمود قابيل، رجاء الجداوي، أحمد صفوت"، تأليف: تامر حبيب، إخراج: أحمد شفيق.

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