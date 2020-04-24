عودة رمضانية قوية لـ بهاء سلطان مع محمود العسيلي بأغنية " أنت استثنائي "

بالتزامن مع أول أيام شهر رمضان الكريم، تنطلق صافرة البداية للإعلانات الرمضانية التي لها دور هام بجانب الاعمال الدرامية والبرامج الدينية والترفيهية على شاشات التلفاز، وينتظرها الجمهور لما تحمل من أفكار مختلفة عن إعلانات باقي العام.

بدأ الشهر بإعلان غنائي للفنان بهاء سلطان والفنان محمود العسيلي، لصالح إحدى البنوك المصرية الكبرى، وحمل رسالة إيجابية بعنوان "إنت

إستثنائي"، من كلمات:أمير طعيمة، ألحان:محمود العسيلي، توزيع:علي فتح الله، ويقول مطلعها"إنت مين انت اللي في منك في الكون كتير ولا انت عارف انك انت غير ليك خط سير تمشيله مشاوير ...انت مين بتحب نفسك بس وغيرها مافيش ولا اللي عشان الناس دايماً يعيش زي السحاب كله مطر وخير".

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حصل الإعلان على أكثر من 200 ألف مشاهدة، في أقل من 24 ساعة من طرحه على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

يشهد الإعلان عودة قوية ومميزة لـ بهاء، بعد غيابه لسنوات عن عالم الأغاني ومطالبة عدد كبير من زملائه بعودته للساحة الفنية لمه له من صوت لامثيل له، وبدأأولى خطوات عودته من خلال حفل غنائي جمعه بجمهوره شهر إبريل الماضي في ساقية الصاوي، وتم بيع تذاكرها بالكامل بعد أيام من طرحها.