ميرنا وليد - بيروت - هنأ الممثل المصري ​أحمد السعدني​ متابعيه بحلول شهر رمضان المبارك بطريقة كوميدية واستخدم برنامج جعله يظهر بالحجاب وعلق قائلاً: "رمضان كريم كل سنة وإحنا بخير".

وتلقى السعدني الكثير من التعليقات وتفاعل معه المتابعين ومن بينها الفنان شيكو قال فيه "المهم متقعلوش بعد رمضان" وردت ​غادة عادل​ قائلة: "دة الزي بتاع رمضان".

ويشار إلى أن الممثل أحمد السعدني، طالب متابعيه سابقا على مواقع التواصل بضرورة البقاء في المنزل، للوقاية من فيروس كورونا المنتشر، موضحا أن هناك فئة تضطر إلى النزول إلى عملها من أجل كسب قوت يومها، مشيرا لابد لهم أخذ كل الاحتياطات اللازمة لمنع انتشار العدوى.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالصورة- أحمد السعدني يتعرّض للسخرية من شيكو وغادة عادل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.