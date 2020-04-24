5 فنانات تخطين المحظور في أعمالهنّ الفنية واعتمدن على الاغراء بشكل واضح

ميرنا وليد - بيروت - كثير من الفنانات لجأن إلى الإغراء في أعمالهنّ الفنية، من أجل تحقيق الشهرة بطريقة أسرع، وإعتماداً على أجسادهنّ بغياب الموهبة الفنية.

وهنا نعرض إليكم أشهرهنّ، أولاً ​الفنانة التونسية نجلا​ التي عرفت بـ"مطربة الحصان" بعد الكليب الذي ظهرت فيه مع حصان، وتضمن إيحاءات جنسية واضحة، وترتب على هذا الكليب منعها من دخول مصر لاعتبارات أخلاقية كما تم منع إذاعة الكليب على شاشات التلفزيون، لتختفي بعدها لفترة، حتى ظهرت مرة أخرى في بداية عام 2017 عبر برنامج تلفزيوني على قناة "حنبعل" التونسية.

الفنانة المصرية ​رضا الفولي​ صاحبة أغنية وكليب "سيب إيدي" الذي أحدث ضجة كبيرة خلال العام الماضي بعد طرحه عبر مواقع التواصل الإجتماعي لما تضمنه من إيحاءات جنسية، الأمر الذي عرضها للمحاكمة بتهمة التحريض على الفسق والفجور والرذيلة، أما مخرجه فبعد هروبه خارج مصر حينها عاد وأعلن مؤخراً عن توبته وإبتعاده عن هكذا أعمال.

الفنانة اللبنانية ​ميريام كلينك​ التي دائماً ما تثير الجدل بإطلالاتها الجريئة وتصرفاتها الفاضحة ولاسيما كليب أغنيتها "فوت الجول" الذي أثار ضجة كبيرة.

Advertisements

الفنانة اللبنانية ​رولا يموت​ التي تعتبر قمّة في الإغراء والإيحاءات الجنسية من دون أي رادع، فمن بداياتها أثارت الجدل بفيديو كليب أغنيتها "أنا رولا" الذي أشار البعض إلى أنه عبارة عن "فيلم جنسي" ولم تتوانِ منذ ذلك الحين عن الظهور بإطلالات فاضحة جداً.

الراقصة المصرية ​برديس​ التي إتبعت نفس الأسلوب بعدما طرحت أغنية "يا واد يا تقيل" قبل عامين، لتستفز الجمهور المصري بسبب أدائها المبالغ فيه والاعتماد على الإثارة الواضحة، كذلك من ضمن الأسباب التي عرضتها للانتقاد هو اختيارها لواحدة من أكثر الأغنيات شعبية لدى المصريين والتي غنتها الفنانة الراحلة سعاد حسني.