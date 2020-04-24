أصالة تستقبل رمضان برفقة أولادها وشقيقها-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - شاركت شام الذهبي إبنة الفنانة السورية ​أصالة​ المتابعين عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة ظهرت فيها برفقة والدتها وإخوتها إضافة لشقيق أصالة.

وظهروا فيها وهم يجلسون على الأريكة في الحديقة حيث ارتدت الفنانة وابنتها عباءة منزلية، فيما اختار الأولاد وشقيقها أنس ملابس رياضية مريحة، وتعليقاً كتبت شام: "​رمضان​ كريم من أسرتي لأسركم".

ومن ناحية أخرى، كانت أعلنت أصالة أنها ختمت القرآن الكريم كاملا لأول مرة بحياتها، وذلك بسبب بقائها في المنزل جراء القرار المتخذ من الحكومة بشأن الالتزام بالحجر الصحي مع انتشار فيروس كورونا، ونشرت فيديو وعلقت عليه قائلة :“اليوم متأثرة كثيراً، لأني أنجزت ختم القرآن لأول مرة بحياتي كلها، من يوم ولادتي لأول مرة أعمل ختمة قرآن تقريباً”.

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