سمية الخشاب تتقمص سيلين ديون بالصوت

ميرنا وليد - بيروت - لجأت الفنانة المصرية ​سمية الخشاب​ إلى استخدام مجفف الشعر، كي تستطيع الدخول في أجواء كليب سيلين ديون، فراح شعرها يتطاير، مع أغنية "تايتنك" الشهيرة للمغنية العالمية سيلين ديون "MY HEART WILL GO ON".

وشاركت سمية الخشاب متابعيها بفيديو عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، واستعانت أيضا ببعض المؤثرات، التي جعلت شعرها يتلون بعدة ألوان مختلفة في نفس الفيديو.

ويشار الى أن سمية الخشاب شاركت في برنامج فيفي عبدو بعنوان "خليك بالك من فيفي" حيث استطاعت السيطرة على ردة فعلها بعدما وقعت في المقلب وتصرفت بإنسانية مع الخادمة.