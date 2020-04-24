بيونسيه تتبرّع بهذا المبلغ لمكافحة فيروس كورونا.. بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - تبرّعت النجمة ​بيونسيه​ بـ6 ملايين دولار أميركي، لعدد من المبادرات خلال تفشي ​فيروس كورونا​، بالتعاون مع صندوق الإغاثة التابع لمؤسس تويتر جاك دورسي "Startsmall"، وسيتم تقديم التبرع للتحالف الوطني للصحة العقلية، جامعة كاليفورنيا لوس أنجلوس، والمنظمات المجتمعية المحلية، التي تعمل على تحسين الصحة العقلية.

وفي بيان على موقعها على الإنترنت، قالت بيونسيه إن الأعباء العقلية تتسارع للأشخاص الذين لا يستطيعون الوصول إلى الضروريات الأساسية خلال هذه الأزمة، وقدمت الدعم لمجموعة من الجمعيات الخيرية التي توفر هذه الضروريات، من الطعام والمياه ومستلزمات التطهير والتنظيف والأدوية، وأقنعة الوجه ومستلزمات النظافة الشخصية.

وأضافت في بيانها: "تعيش العديد من العائلات في مناطق تعاني من نقص الخدمات في منازل تجعل من الصعب ممارسة التباعد الإجتماعي، وتواجه المجتمعات التي كانت تفتقر بالفعل إلى الأموال المخصصة للتعليم والصحة والإسكان معدلات إصابة ووفيات مخيفة، كما تفتقر هذه المجتمعات إلى إمكانية الوصول إلى الإختبارات والرعاية الصحية المنصفة".

كما نشرت بيونسيه مقطع فيديو عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، وعلّقت: "إن تأثير هذا الوباء بعيد المدى، وسيستغرق كل منا المساعدة في إحداث فرق. إذا كانت إحدى المنظمات التي ندعمها تتحدث إلى قلبك ، فيمكنك الانضمام إلينا والمساهمة".