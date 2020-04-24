إنتقادات لاذعة لـ بلقيس بعد قيامها بحركات غريبة.. بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - تعرّضت الفنانة اليمنية ​بلقيس​ لإنتقادات لاذعة، بعد إنتشار مقطع فيديو لها عبر مواقع التواصل الإجتماعي، ظهرت فيه وهي تضحك بطريقة لفتت إنتباه الكثيرين، قبل أن تقوم بحركة الأشخاص الذين يتعاطون الممنوعات.

وطُرحت على بلقيس الكثير من الأسئلة، ومنها عما إذا كان سلوكها ناتجاً عن الحجر المنزلي، لتجيب بالإيجاب.

وقد رأى الكثيرون أنها لا تتصرف بطريقة طبيعية، فيما دافع عنها آخرون وأشاروا إلى أنها تظهر على طبيعتها، وأنها قصدت بذلك ممازحة متابعيها، من أجل تخفيف التوتر الذي تفرضه ظروف الحجر المنزلي.

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