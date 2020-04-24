تراند اليوم : الجمهور مبيرحمش – حفلة علي أسماء جلال بسبب مشهد في لعبة النسيان .. إتفرح

لاقت أسماء جلال، سخرية من قبل رواد مواقع التواصل الأجتماعي، بعد ظهورها بإحداث الحلقة الأولى من مسلسل “لعبة النسيان” للفنانة دينا الشربيني.

وجاءات الانتقادات بسبب شكل بطنها أثناء الحمل، حيث كانت منتفخة أكثر من اللازم ومتساقطة لأسفل بشكل غير منطقي، الأمر الذي جعل البعض يشبهها بصورة من كارتون توم وجيري.

Advertisements

“لعبة النسيان” ينتمي لنوعية أعمال الدراما الاجتماعية، تدور أحداثه حول امرأة تعيش حياة الطبقة المتوسطة، وتتغير حياتها تمامًا عندما تفقد ذاكرتها وتجد نفسها في صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضي.

المسلسل سيناريو وحوار تامر حبيب وإخراج هاني خليفة، وبطولة دينا الشربيني، أحمد داود، إنجي المقدم، محمود قابيل، روزالين البيه، علي قاسم، رجاء الجداوي.

يذكر أن خاضت دينا الشربيني، رمضان الماضي 2019 بمسلسل “زي الشمس” والذي حقق نجاح كبير جدًا فور عرضه على شاشات التلفزيون في الموسم الرمضاني.