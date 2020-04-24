تراند اليوم : بالصور – ننشر لكم مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2020 علي جميع القنوات

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ينتظر ملايين المشاهدين العرب شهر رمضان الكريم بشوق كبير، نظراً لأن شهر رمضان موسم لعرض عشرات الأعمال الدرامية الرمضانية، وفي رمضان 2020 من المقرر أن تعرض أعمال دراما قوية .
و ترصد لكم الخليج 365 القنوان الناقلة و مواعيد عرض المسلسلات :
قناه Dmc
- مسلسل “فلانتيو” لعادل إمام ودلال عبد العزيز يعرض الساعة السادسة والنصف
- مسلسل “لما كنا صغيرين” لمحمود حمبيده وخالد النبوى وريهام حجاج الساعة التاسعة والنصف
- مسلسل “فرصة ثانية” لياسمين صبرى الساعة العاشرة والنصف- مسلسل
- رجالة البيت ” لآكرم حسنى وأحمد فهمى الساعة الثانية عشر صباحا
ON TV
- مسلسل” عمرو دياب ” بطولة على ربيع ومصطفى خاطر الساعة السادسة والنصف مساءً
- مسلسل “رجالة البيت” بطولة أحمد فهمى أكرم حسنى، بيومى فؤاد، ويعرض في الثامنة إلا ربع مساء
- مسلسل “الاختيار” بطولة الفنان أمير كرارة وأحمد العوضى ويعرض في الساعة التاسعة مساء
- مسلسل “النهاية ” بطولة الفنان يوسف الشريف وعمرو عبد الجليل وأحمد وفيق يعرض في تمام الساعة العاشرة والربع
- مسلسل “فرصة ثانية” بطولة ياسمين صبرى وأيتن عامر وهبة مجدى وأحمد مجدى وأدوار ويعرض في الساعة الحادية عشرة والنصف مساء
قناه الحياة
- مسلسل”الفتوة” لياسر جلال وأحمد صلاح حسنى ومى عمر في تمام الساعة الثانية عشرة صباحا
- مسلسل “خيانة عهد” بطولة يسرا يعرض في السادسة والنصف مساء
- مسلسل “100وش ” بطولة نيلى كريم وآسر ياسين الساعة 8 إلا ربع مساء
- مسلسل “عمرو دياب” بطولة مصطفى خاطر وعلى ربيع يعرض الساعة التاسعة مساءً
- مسلسل “لما كنا صغيرين ” بطولة محمود حكيدة وخالد النبوى وريهام حجاج يعرض الساعة العاشرة والربع مساء
CBC
- مسلسل “ونحب تانى ليه” بطولة ياسمين عبد العزيز وشريف منير يعرض الساعة التاسعة والنصف مساء
- مسلسل “رجالة البيت” بطولة أكرم حسنى وأحمد فهمى يعرض الساعة السادسة والنصف
- مسلسل “ليالينا” بطولة غادة عادل وأياد نصار وخالد الصاوى وصابرين ويعرض الساعة الثامنة مساءًا
- مسلسل “خيانة عهد” بطول الفنانة يسؤا يعرض الساعة الحادية عشر مساءًا
- مسلسل “فرصة ثانية” لياسمين صبرى يعرض الساهة الثانية عشر صباحًا
MBC مصر
قناة النهار
- مسلسل “جمع سالم” بطولة زينة ويُعرض في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً.
- مسلسل “شاهد عيان” بطولة حسن الرداد ويُعرض في تمام الساعة الحادية عشر والنصف مساءً.
- مسلسل “سلطانة المعز” بطولة غادة عبدالرازق ويُعرض في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً.
- مسلسل “القمر أخر الدنيا” بطولة بشرى ويُعرض في تمام الساعة الواحدة والنصف بعد منتصف الليل.
- مسلسل “ولاد إمبابة” بطولة سعد الصغير ويُعرض في تمام الساعة السادسة ونصف مساءً.