الارشيف / فن ومشاهير

تراند اليوم : الجمهور بيروق الصارووخ سارة سلامة : بائعة كشري من جاردن سيتي – فيديو

0 نشر
فارس طارق 0 تبليغ

Advertisements

أثارت الفنانة سارة سلامة حالة من الجدل بسبب أدائها في مسلسل يا أنا يا جدو الذى بدأ عرض أولى حلقاته اليوم والذى ينافس في رمضان.

ووصف الجمهور أداء سارة سلامة بالباهت في الحلقة الأولى من العمل حيث تقدم شخصية فتاة شعبية في حارة وبائعة كشري وبرغم من ذلك لا يتناسب أدائها مع الشخصية حيث تظهر وكأنها فتاة تنتمي إلى طبقة الأثرياء.

وتقدم سارة سلامة في المسلسل شخصية قشطة والتي تقع في حب حفيد إسماعيل باشا والذى يقدم شخصيته طارق صبرى ويقرران الزواج ولكن هناك كثير من العوائق بسبب جده الذي يرفض زواجهما.

Advertisements

المسلسل يقوم ببطولته أحمد بدير وسارة سلامة وطارق صبرى وتأليف فتحى الجندى وإخراج عادل الأعصر.

 

Advertisements

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا