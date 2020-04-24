تراند اليوم : بالفيديو – شيخ الحارة بيكشف الحضري : أتجوزت فنانة مشهورة عرفي .. و السد العالي انهار

تعرض الكابتن عصام الحضري لموقف محرج على الهواء وذلك عندما تعرض لسؤال” أنت اتجوزت يا حضري من فنانة مشهورة بس جواز عرفي؟”.

ورد الحضري خلال حواره ببرنامج “شيخ الحارة” المذاع على قناة ” القاهرة و الناس” تقديم المخرجة إيناس الدغيدي: “والله ما حصل والعيش والملح ما حصل يا شيخ الحارة وظل الحضري يقسم على الهواء”.

وظل شيخ الحارة على تكرار السؤال يا حضري أنت اتجوزت عرفى؟، قال الحضري: “بحلفلك محصلش والله يا شيخ الحارة”.

وتابع شيخ الحارة: “اتجوزت فنانة طويلة وكانت ماشية وراك في كل الماتشات ومراتك قفشتك، أنا حاسس إن حرارتك عليت يا حضري قول حصل ولا محصلش”.

Advertisements

وقام الحضري بوضع يده على رأسه من صعوبة السؤال، وردت المذيعة: “ده خراب بيت يا شيخ الحارة”.