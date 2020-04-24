تراند اليوم : لعبة النسيان 1 .. مقتل زوج دينا الشربيني و البداية حماسية – فيديو

سيطرت حالة من الغموض على الحلقة الأولى من مسلسل لعبة النسيان، ففي المشهد الأول ظهرت رقية ” دينا الشربيني” وهي في حالة ولادة وبجانبها زوجها امجد ” احمد صفوت” وخادمتها زوزو ” رجاء الجداوي” في المستشفى,

وفي مشهد مليء بالرومانسية تعبر رقية عن حبها لـ لامجد وهي تحمل طفلها الذي اختارت له اسم يحيى، ثم يقرر زوجها أن يذهب للمنزل للحصول على قسط من راحة على ان يأتي اليها في الصباح وبرفقته ابنتهما تمارا ويطالب امجد من زوزو اصطحابه للسيارة كي يعطيها نقود.

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وفي هذه اللحظة تستلم الممرضة من رقية طفلها يحيى ولكن فجأة تجد ان السرير المتواجد فيه رضيعها يتحرك ثم تسقط من فوق السرير.