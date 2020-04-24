الجمهور يطالب الصبّاح بالغاء الجزء الثالث من “ما فيي”

مع انتهاء الجزء الثاني من مسلسل “ما فيي”، أعلن المنتج صادق الصبّاح عن تحضيرات شركة “صبّاح أخوان” لانتاج جزء ثالث من المسلسل المشترك، الذي ضم نخبة من الممثلين مُعتصم النهار، فاليري أبو شقرا، زينة مكي، بيار داغر، ليليان نمري، إلسا زغيب، جو طراد، ناتاشا شوفاني، سعد حمدان، إيلي شوفاني وغيرهم، بالاضافة الى وجوه تمثيلية جديدة انضمت الى الجزء الثاني من بينهم سينتيا سامويل، وسام بريدي، وسام صباغ والقديرين كارمن لبّس ونعمة بدوي.

في نفس السياق، غرّد المنتج صادق صبّاح معلناص عن جزء ثالث من العمل سيكشف عن تفاصيله لاحقاً. وقال: “شكر من القلب لكل فريق عمل مسلسل “ما فيي2” وعلى رأسهم المخرجة المتألقة رشا شربتجي وكل الممثلين الأصدقاء الذين شاركوا في هذا العمل الذي أمتع المشاهد اللبناني والعربي. مبروك نجاحكم والمفاجأة تحضيرنا لموسم ثالث يضم أحداث مثيرة مع شخصيات تعلقتوا فيها على مدى ١٢٠ حلقة“. وأضاف: “ولأن أساس نجاح أي عمل هو النص تحية للكاتبة كلوديا مرشيليان صاحبة الأسلوب السلس والمشوّق… وسوياً نعد بموسم ثالث من مسلسل “ما فيي” نعلن عن تفاصيله قريباً“.

وبعد الاعلان عن جزءٍ ثالث، انقسم الجمهور الى قسمين منهم من أحبوا الشخصيات ويريدون استمرارها بجزءٍ ثالث، والبعض الآخر عبّروا عن استيائهم لان القصة لا تحتمل جزءاً ثالثاً.

فهل أنتم مع خطوة انتاج جزءاً ثالثاً من “ما فييّ؟