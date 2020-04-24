فادي صبيح: سأتواجد في رمضان بأكثر من عمل.. وبورتريه خارج الموسم!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يشارك النجم السوري فادي صبيح في الموسم الرمضاني الحالي بعمل حديث واحد هو مسلسل "سوق الحرير" إضافة إلى مسلسل "هواجس عابرة" الذي تم تصويره قبل عامين، كما يحلّ ضيفاً على مسلسل "حرملك" بجزئه الثاني.

وكان من المقرر أن يظهر صبيح أيضاً في مسلسل "بورتريه" من تأليف تليد الخطيب وإخراج باسم السلكا وبطولة سليم صبري، نجاح سفكوني، أمية ملص، جلال شموط، أكثم حمادة، سيف الدين سبيعي، نادين قدور، إيناس زريق، سارة الطويل وغيرهم.

لكن توقف تصوير العمل بسبب الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فايروس كورونا المستجد وإعلان الشركة المنتجة فيما بعد عن خروجه من السباق الرمضاني لموعد يحدد لاحقاً أمور حالت دون وجود صبيح في عمل ثالث بالمنافسة الدرامية في رمضان الحالي.

صبيح وفي تصريح خاص لـ فوشيا تحدث عن دوره في مسلسل "سوق الحرير" مبيناً أنه يؤدي شخصية شاب يعمل في بيع العرقسوس ولديه دائماً إحساس بالفارق الطبقي بينه وبين الشخصيات الأخرى في العمل والتي يؤديها كل من الممثلين سلوم حداد وبسام كوسا، ولدى هذا الشخص طموح دائم بأن يتخلى عن مهنة العرقسوس ويتجه للتجارة كهذه الشخصيات.

ووصف صبيح العمل بأنه متميز من حيث تقديمه خلفية تاريخية لكل المهن والأعمال السائدة في ذلك الوقت، إضافة إلى تقديمه شخصيات جديدة يتنمى أن تلقى إعجاب الجمهور.

وأشار صبيح إلى أن هذا العمل ليس الأول له في الدراما الشامية حيث كانت له مشاركات في مسلسلات تحمل الصبغة الشامية مثل "بواب الريح" و "ياسمين عتيق" إضافة إلى مشاركته في مسلسل "باب الحارة8".

ويروي "سوق الحرير" الذي يبدأ عرضه اليوم على القنوات الفضائية قصة شقيقين يجتمعان بعد غياب غامض امتدّ لأكثر من ثلاث عقود، وهو من سيناريو وحوار حنان حسين المهرَجي، ومعالجة درامية فادي المنفي، وإخراج الأخوين بسّام ومؤمن الملاّ، وبطولة بسام كوسا، سلوم حداد، أسعد فضة، عبدالهادي الصباغ، كاريس بشار، فادي صبيح، نادين تحسين بك، قمر خلف، وفاء موصللي، ميلاد يوسف، فاديا عزّام، وبمشاركة نهال عنبر من مصر، وآخرين.

والعمل من إنتاج شركة ميسلون السورية، ومن المتوقع أن يمتد لخمسة أجزاء موزعة على السنوات المقبلة .

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"حرملك2"

وحول مشاركته في الجزء الثاني من مسلسل "حرملك" أوضح صبيح لفوشيا أن مشاركته تقتصر على كونه ضيف شرف، إذ يظهر في سبعة مشاهد تكون الأخيرة في الجزء الثاني وستكون تمهيدية لمشاركته في الجزء الثالث من العمل.

ويطل صبيح أيضاً في مسلسل "هواجس عابرة" بدور الدكتور عماد، وهو "طبيب أسنان أربعيني يكره مهنته لأبعد الحدود، زبائنه قلائل رغم أسعاره الرخيصة نسبياً.

يعاني من غيرة زوجته الزائدة، وحبها الذي يسبب له قلقا دائما كونها تضع مراقبين لمعرفة تحركاته.

والعمل تم تصويره في العام 2018 لكنه لم يعرض على قنوات مفتوحة للمشاهدين، وهو من إخراج مهند قطيش وتأليف مهند قطيش وحسن مصطفى وبطولته إلى جانب كاريس بشار ومحمد حداقي ونادين تحسين بك وجيني إسبر وأحمد الاحمد وأندريه سكاف.