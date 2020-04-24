إيقاف برنامج سليمان القصار للطبخ بسبب تكلفته.. تعرفي على التفاصيل!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أعلن الفنان والشيف الكويتي سليمان القصار عن قيام وزارة الإعلام الكويتية بإيقاف برنامجه الرمضاني للطبخ، حيث تسببت قيمة تكلفة برنامجه على تلفزيون الكويت في إثارة الجدل وضجة كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وجاء القرار عقب حملة انتقادات طالت وزارة الإعلام بعد أن راجت معلومات عن شرائها لحقوق برنامج سليمان القصار "مطبخ القصار 2020" بمبلغ 200 ألف دينار أي ما يعادل (660,000 دولار)، في ظل تدهور أسعار النفط العالمية وانتشار أزمة فيروس "كورونا".

حيث علق أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي: اللي عرفته ان سليمان القصار زعلان على تويتر بالغاء عرض برنامج الطبخ يابو داود مايجوز مجبوس دجاج 6660 دينار اترك عنك ان التلفزيون راح يطلع من البرنامج فلوس من الاعلانات اكيد تلفزيون الكويت راح يطلع مكسب من الاعلانات منك او من غيرك.

وقال سليمان القصار في مقطع فيديو أن "وزارة الإعلام كانت قد وافقت على فكرة البرنامج، ومن هذا المنطلق تم العمل عليه"، لافتا إلى أن "الشركة هي من تعاقدت مع وزارة الإعلام وليس هو بشخصه، وإنما كان المبلغ للشركة وهو كموظف فيها يستلم أجره فقط، كما أن هناك موظفين آخرين لهم أجورهم".

وأضاف "أن هناك لجنة مناقصة هي من أقرت السعر، وبعد اطلاع اللجنة تم تخفيض المبلغ إلى 200 ألف دينار، بعد أن كان مقررا بـ250 ألف دينار، ثم بعد أزمة فيروس كورونا، كان هناك قرار بتخفيض جميع تكاليف البرامج 25%، فتم تخفيض كلفة البرنامج إلى 150 ألف دينار، وذلك بالاتفاق مع الشركة".

وأكد على أن وزارة الإعلام تعاقدت مع الشركة المعنية ببرنامجه وليس معه شخصيا، وأن تكلفة البرنامج هي تكلفة كلية وليست المبلغ الذي سيتقاضاه، مبينا أن هناك العديد من الموظفين العاملين في البرنامج بدءا من المخرج ولهم أجورهم من المبلغ ذاته.

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وتابع أن وزارة الإعلام قامت بإبلاغه بإيقاف البرنامج قبل يومين فقط من شهر رمضان وبدء انطلاقته، مضيفا أنها أبلغته بأنهم سيقومون بعرضه بعد رمضان.

ويعتبر سليمان القصار - والذي يتابعه عبر إنستغرام وحده قرابة نصف مليون متابع من أهم المشاهير في الكويت حيث بدأ مشواره كمغن شعبي، إلا أنه عرف شهرته من خلال تقديمه برنامج "نكهة وبهار" الرمضاني والمتخصص بالمطبخ الشعبي الكويتي، والذي اعتاد أن يستضيف فيه المشاهير.

من جانب آخر كان القصار قد أثار سابقا ضجة حول ممتلكاته من الذهب، حيث ظهر في مقطع متداول مع اثنين من مساعديه وهما يقومان بتعليق القطع الذهبية الكبيرة على "البشت" المطرز بخيوط الذهب وتجهيزه ليرتديه في أحد حفلاته.

وقال في مقابلة مع قناة "atv" الكويتية، أنه يمتلك الكثير من أطقم الذهب، ولدى بسؤاله عن سعره، أشار إلى أنها تصل إلى سعر منزل.".