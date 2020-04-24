"القاهرة والناس" تبدأ عرض خريطة برامجها الرمضانية

أعلنت قناة القاهرة والناس، بدء خريطتها البرامجية لشهر رمضان، غدا الخميس، حيث تقدم خريطة برامجية مميزة، تتضمن العديد من البرامج، والأعمال الدرامية، وأيضا الاستعانة ببعض المحتوى البرامجي القديم، الذي أحبه الجمهور على مدار سنوات سابقة.

من بين أبرز البرامج على شاشة القاهرة والناس، "شيخ الحارة"، الذي تقدمه المخرجة إيناس الدغيدي، وتستضيف مجموعة من النجوم والنجمات، لتفتح معاهم العديد من القضايا الشائكة، وأيضا تكشف أسرار لم تذاع من قبل.

كما يقدم الإعلامي أحمد سالم، برنامج "لحظات جريئة"، وتقدم إيمي سالم برنامج "مش هنسلم مش هنبوس"، و"العباقرة عائلات" للروائي عصام يوسف، و"مطبخ مي"، ومن البرامج التي ستذيعها القاهرة والناس، "شاهد عيان" لحسن الرداد، و"حب عمري" لهيثم شاكر، و"جمع سالم" لزينة.

Advertisements

قد يهمك أيضا:

هيثم شاكر ينتهي من تصوير نصف مشاهد "حب عمري"

هيثم شاكر يروج لفيديو كليب "لحقتيني" على طريقته الخاصة