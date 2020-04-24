تايلور سويفت غاضبة من إصدار أغان قديمة لها

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"الخليج 365" من بيروت: هاجمت المغنية الأميركية تايلور سويفت شركة التسجيلات التي كانت تنتج أغانيها بعد طرحها مجموعة من هذه الأغاني تعود لعام 2008 كانت مخصصة لبرنامج إذاعي.

وقالت سويفت لمتابعيها على موقع إنستجرام وعددهم 131 مليون متابع ”أود أن أشكر جمهوري الذي نبهني إلى أن شركة تسجيلاتي السابقة أصدرت الليلة ألبوما لبعض عروضي التي أذيعت على الهواء“.

وأضافت المغنية أن الألبوم الذي يحمل عنوان ”لايف فروم كلير تشانل ستريبد 2008“ هو مجموعة من تسجيلاتها التي أعدت لبرنامج إذاعي عندما كان عمرها 18 عاما.

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ووصفت إصدار شركة بيج ماشين لابل جروب أغانيها القديمة بأنه ”حالة جشع سافر أخرى وسط تفشي فيروس كورونا“.

وامتنعت شركة بيج ماشين عن التعقيب يوم الخميس.

وسجلت سويفت أول ستة ألبومات لها مع شركة بيج ماشين قبل أن تتركها وتنضم لشركة يونيفرسال ميوزك جروب. وتملك بيج ماشين التسجيلات الأصلية لأغانيها القديمة وبموجب قاعدة شائعة في القطاع تملك حق إصدار المواد التي سجلتها المغنية عندما كانت تعمل مع الشركة.

وتفجر الخلاف بين سويفت وبيج ماشين وكبار مديريها التنفيذيين بشأن استغلال أغانيها القديمة منذ أكثر من عام. وتصاعد الخلاف في نوفمبر تشرين الثاني الماضي عندما قال المسؤول عن الموسيقى بالشركة سكوتر براون إن أسرته تلقت تهديدات بالقتل بسبب تصريحات سويفت وطالب بالتهدئة.