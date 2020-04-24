أحداث تحاكي الواقع الحالي ومفاجآت يحملها "الميراث" على MBC1 خلال شهر رمضان

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"الخليج 365" من بيروت: تستمر فصول الصراع بين عائلتي البهيتاني والخطوان وتتخذ منحى تصعيدي عندما يواجه أبطال العمل بعضهم بعضاً معلنين عن استمرار العداوة المزمنة بينهم في أول سوب أوبرا سعودي "الميراث" الذي تستمر أحداثه في رمضان على MBC1.

المسلسل هو ثمرة تعاون ما بين MBC STUDIOS، Twofour 54، وImage Nation Abu Dhabi، ويضم ورشة من الكتّاب على رأسها العالمي توني جوردن، وتتولى صياغة القصص والبناء الدرامي نور شيشكلي مع الكاتبين جيسكار لحود وثائر العقل تحت إشراف مازن طه، ويحمل التنفيذ توقيع المخرجين: تامر بسيوني وعبد الله الجنيبي وفؤاد سليمان.

في هذا السياق، تؤكد الكاتبة نور شيشكلي أن "ما من أجوبة مصيرية يمكن الإدلاء بها، فمشوار الشخصيات ما زال طويلاً، وهي تستمر في تفاعلها ضمن إطار تصاعدي". وتكشف عن أن "الأحداث مستمرة، وسيكون لدينا حدث يومي في رمضان مترافق مع حدث أخر يمتد لخمس حلقات خلال أسبوع، بالإضافة إلى سلسلة الأحداث الموجودة كحامل رئيس للعمل". وفي وقتٍ يدخل المسلسل فيه الموسم الدرامي الرمضاني، تزداد حدة التشويق "لكن لن يكون هناك قفزات زمنية بل نلتزم بقواعد السوب أوبرا ضمن خطوط وشخصيات طرحناها على امتداد أربعين حلقة سبقَت شهر رمضان".

وتضيف شيشكلي: " يماشي العمل أحداث الواقع والحياة اليومية، ونحاول أن نواكب ما يحصل في السعودية والعالم العربي، لكننا فوجئنا أثناء الكتابة بكم هائل من الأمور غير المتوقعة كإغلاق المطارات والحجر المنزلي وما رافقهما من قلق وخوف، وإغلاق المدارس والجامعات، ونحن نماشي ذلك حتى الآن، علماً أنه أمر صعب، فالدراما تحتاج إلى حدث، والتزامنا في مشابهة الواقع لن يكون على حساب الدراما، لأننا مثلاً إذا أردنا أن نشبه الواقع في هذه الفترة، فستلازم شخصياتنا المنزل وما من أحداث ستحصل إلا داخل أربعة جدران، لذا فنحن نساير الواقع لكننا نرجّح دائماً كفّة للدراما".

وتكشف شيشكلي أن "شخصياتنا في الحلقة الأولى خلال رمضان، سيعيشون أول أيام شهر الصوم من إفطار وسحور وصلاة وصيام، إلى جانب المتغيرات الحياتية التي تشهدها السعودية ومعظم أنحاء الوطن العربي"، معتبرة أن "المطلوب أن يرى المشاهد شخصيات تشبهه على الشاشة، وسنسير في رمضان يوماً بيوم وصولاً إلى العيد، ونطرح مشاكل وحلول تترافق مع تصاعد درامي، واضعين في الاعتبار خصوصية المجتمع السعودي في رمضان".



نجوم الميراث يكشفون عن المفاجآت

من جانبه، يشير تركي الكريديس أن "زيد لن يظل شخصية طاغية ومتجبرة دائماً، بل سيرى الجمهور الوجه الآخر له، وقد يتعاطفون معه بسبب تكاتف الجميع عليه لكنه يحاول أن يظل صامداً وشامخاً"، كاشفاً عن "ضربة قاسية يتعرض لها بسبب زوجته الذي ستبتعد عنه ضمن ظروف معينة ضمن أجواء تلتقي مع ما نعيشه اليوم". أما هند محمد، فتؤكد "أننا مع مرور مجموعة من الحلقات، تحدث مفاجآت وتطورات في قالب تصاعدي، وهذا ما يستمر مع حلول شهر رمضان حيث ستكشف مخططات ومؤامرات لها علاقة بشخصية جويرية". وتلفت الكابتن ريما أن "تطورات كتيرة ستحصل مع حور لجهة طريقة لباسها ومظهرها، حينما يدق القلب فتبدأ بالاهتمام بنفسها أكثر، مع حقائق أخرى تتكشّف تباعاً في سياق الحلقات". أما رانا الشافعي فتشير إلى أن "العمل يواكب المستجدات في الحياة اليومية، حيث سنتحدث عن فيروس كورونا من خلال إصابة إحدى الشخصيات، وسيكون هناك تطور مهم في شأن العلاقة بين شهد وفهد". يتوقف مهند بن هذيل عند الصعوبات التي تواجه علاقة فهد بشهد، ويقول: "فهد يخشى على حياة حبيبته بسبب ضعف عضلة القلب، لكن هناك مزيد من العقبات التي تقف في طريقه معها". يشرح فيصل فريد ازدواجية الشخصية التي يقدمها حيث يضطر لأن يظهر بشخصية الأخ المزيف يوسف، لافتاً إلى "أن الشخصية تتخذ في الحلقات المقبلة مجرى آخر، سيكتشفه الجمهور". توضح ديمة الحايك أن شخصيتها تمرّ بتقلبات عدة، وتضيف: "يمكنني القول أن ما تتوقعونه من أحداث ستشاهدون عكسه على الشاشة، لأن النص يحمل مفاجآت كثيرة على مستوى الشخصيات".

الجدير بالذكر أن مسلسل "الميراث" يجمع كوكبة من الممثلين منهم هند محمد، عبد العزيز السكيرين، تركي الكريديس، رانا الشافعي، كابتن ريما، نور حسين، بندر الخضير، ريم العلي، عبد الله القحطاني، غازي حمد، محمد الحجي، مريم الغامدي، زارا البلوشي، عهود السامر، مهند بن هذيل ، عمران العمران، تركي الشدادي، سماح زيدان، فيصل فريد، حسن المطوع، ديمة الحايك، ولاء عزام وآخرين.

