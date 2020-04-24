Dave Kirreh يطرح أغنيته الجديدة "أوّل ما شفتك"

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"الخليج 365" من بيروت: طرح مُغنّي الراب الفلسطينيّ Dave Kirreh أغنيته الجديدة بعنوان "أوّل ما شفتك" مع شركة "Universal Music MENA"، بعد تعاونهما مؤخراً من خلال أغنية "يا ويلي" التي صدرت خلال الأشهر القليلة الماضية.

الأغنية من نوع موسيقى الـPop/Funk الإيقاعيّة الشبابيّة، وهي من كتابة Dave Kirreh وألحان Dave Kirreh وسامر سفري الذي قام بتوزيع العمل وبعمليّة الماسترينغ أيضاً.

وتتحدّث "أوّل ما شفتك" عن شابّ يلتقي بحبيبته بعد أن فقد الأمل بإيجادها، فيصف من خلال الأغنية حالته ووضعه العاطفيّ لدى رؤيتها مُتغنّياً بجمالها، في قالب جريء وطريف من حيث الطرح وإختيار الكلمات.

وعن هذا العمل قال Dave:" وُلدت هذه الأغنية خلال الحجر المنزليّ من جرّاء فايروس كورونا، وأردت من خلالها أن أقدّم لمُحبّيني نوعاً جديداً من الموسيقى بهدف تسليتهم وإعطائهم جرعة من الإيجابيّة تُفرحهم في هذه الظروف الصعبة. أضف أنّني سعيت والمُوزّع سامر سفري إلى تأليف خلطة موسيقيّة جديدة مُبتكرة لم يسبق وأن قدّمها أيّ مُغنّي راب في العالم العربيّ.

تجدر الإشارة أنّ العمل المُصوّر لأغنية "أوّل ما شفتك" صُوّر على طريقة الـAnimation ، وهو مُتوفّر على قناة YouMusic Arabia، أمّا الأغنية فعلى جميع التطبيقات الموسيقيّة العالميّة.



