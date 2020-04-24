قناة الـ "LBCI" تعلن عن شبكة برامجها لشهر رمضان

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"الخليج 365" من بيروت: تحت شعار "يا قمر لاقينا وبالبيت خلّينا" تُطلق قناة الـ"LBCI" شبكة برامجها لشهر رمضان والتي تتألف من أقوى المسلسلات اللبنانية، السورية، والتركية.

المسلسل اللبناني "بالقلب"

بحبكة دراميّة مشوّقة، يعكس المسلسل بعضاً من واقع مجتمعنا. أما رسائله، فموضوعيّة بعيدة عن النمطيّة والفانتازيا.

"بالقلب" يُخبىء المرء قسوة المجتمع وأحكامه عليه، ولكن هناك دائماً من يرفض تلك الأحكام ويُواجهها. ها هي "ديانا" (سارة أبي كنعان) ترفض تحمّل تداعيات ما قامت به والدتها "أمال" (دارينا الجندي) على حياتها وحياة حبيبها "ناهي" (وسام فارس)، وعلى عمّتها "فريال" (كارمن لبّس)، و"جريس" (غابريال يمّين)...

أمّا "جواد" (بديع أبو شقرا)، ففي حياته قصّةٌ خيوطُها غامضة وأكثر من مؤثّرة...

كيف ستتكشّف تباعاً أحداث "بالقلب" ؟ وما الذي سيجمع "ديانا"، "ناهي"، و"جواد"؟

"بالقلب" قصة، سيناريو، وحوار طارق سويد، إخراج جوليان معلوف، إنتاج G8 Pro. ماي أبي رعد، بطولة: بديع أبو شقرا، سارة أبي كنعان، وسام فارس، غابريال يمّين، كارمن لبّس، محمد عقيل، حسّان مراد، دارينا الجندي، جمال حمدان، نوال كامل، جان دكّاش، ستيفاني عطالله، ريان أبي رعد، زياد صليبا، وغيرهم...

المسلسل اللبناني السوري "الساحر"

يُطلّ النجم عابد فهد خلال شهر رمضان المبارك على شاشة الـ"LBCI" بدور لافت، وفي ثنائيّة ناجحة تجمعه من جديد بالنجمة ستيفاني صليبا، ضمن أحداث المسلسل الدرامي المشوّق "الساحر".

كاريزما "مينا" (عابد فهد)، غموضه، وحنكته تقلب حياته البسيطة والفقيرة بعد لقائه صدفة بسيّدة مجتمع أنيقة، جميلة، قويّة، ومتزوّجة من أحد السياسيّين تُدعى "كارمن" (ستيفاني صليبا)، ليبدأ "مينا" رحلته في عالم مختلف وبشخصيّة جديدة وحياة خطيرة يخوضها بين معارف "كارمن" من كبار الشخصيّات، متحكّماً بها وبحياتها، وبعوالمها الخفيّة.

كيف ستكون رحلة حياة "مينا" مع "كارمن"؟ وهل سينقلب السحر على "الساحر"؟

"الساحر" تأليف سلام كسيري، إخراج محمد لطفي، بطولة عابد فهد، ستيفاني صليبا، رودريغ سليمان، محمد حداقي، جورج قبيلي، رنين مطر، عبد الهادي الصباغ، رشا بلال، فادي ابراهيم، سلطان ديب، جوي خوري، وغيرهم... إنتاج: تلفزيون أبو ظبي وشركة "I See Media Productions"- إياد الخزوز، تنفيذ إنتاج "Golden line"- ديالا الأحمر.

المسلسل اللبناني السوري "النحّات"

"النحّات" يَمان هي الشخصيّة الجديدة التي سيُطلّ من خلالها النجم "باسل خيّاط" في شهر رمضان المبارك على شاشة الـ"LBCI".

شخصيّة ساحرة، رومانسيّة سيؤديها خيّاط، ضمن حبكة دراميّة جاذبة ومشوّقة.

من شغفه بالنحت، تنطلق أحداث المسلسل ، حين يُطلق "يَمان" دورة تدريبيّة على النحت في إحدى الجامعات بناء على طلب الأخيرة، لتبدأ رحلة "النحّات" باسل في البحث عن حقيقة صادمة ولغز خطير يخصّ عائلته، وذلك بين ذكريات الماضي وشريط صور لرجلٍ يُشبهه حدّ التطابق، تُرسله له إمرأة تُدعى "كارن" (كارول عبّود).

فمن هي "كارن"؟ ماذا عن "سلمى" (ندى بو فرحات) و"سامي" (فادي ابراهيم)؟

هي أسماء شخصيّات تدور في فلك "يَمان" وحياته سيتعرّف عليها أكثر، كلّما بحث في الصندوق الأسود من الصور والفيديوهات التي تركها وراءه "رند". من هو "رند"؟ وما علاقته بـ"نوال" (أمل بشوشة)؟ ومن تكون "مايا" النحّاتة (ليا بو شعيا)؟

لغزٌ معقّد وعشقٌ أكثر تعقيدٍ سيعيشهما "يَمان" كلّما تكشّفت الحقائق، فهل سيُلهمه شغفه بالنحت في الوصول الى الحقيقة وهل سيتمكّن من إنقاذ حبّه؟

"النحّات" تأليف بثينة عوض، إخراج مجدي السميري، بطولة باسل خيّاط، أمل بشوشة، ليا بو شعيا، دياموند بو عبود، ندى أبو فرحات، إيلي متري، يارا قاسم، دارينا الجندي، فادي ابراهيم، كارول عبود، جوزف بو نصّار، ألكو داوود، عصام الشناوي، وفاء طربيه، مارون شرفان، وغيرهم... إنتاج: تلفزيون أبو ظبي وشركة "I See Media Productions"- إياد الخزوز.

المسلسل السوري "سوق الحرير"

تعرض قناة الـ"LBCI" المسلسل السوري الجديد "سوق الحرير" للمنتج بسّام الملا، الذي سبق وقدّم أشهر مسلسلات البيئة الشاميّة "باب الحارة" الذي حصد نجاحاً جماهيريّاً إستثنائيّاً في مواسمه.

الى "سوق الحرير" في دمشق في خمسينيّات القرن الماضي، يعود بنا العمل الذي يجمع قطبي الدراما السوريّة بسّام كوسا بدور "عمران" وسلّوم حدّاد بدور "غريب"، لنكتشف تباعاً ما ستحمله شخصيّتاهما من أسرار، وما ستواجه الحارة معهما من تحدّيات. أمّا لنساء الحارة وغيرتهنّ، فقصّة أخرى سترويها كلّ من كاريس بشّار بدور "قمر"، ونادين تحسين بيك بدور "كريمة".

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"سوق الحرير" تأليف حنان المهرجي، إنتاج شركة ميسلون، إخراج الأخوين بسّام ومؤمن الملا، بطولة: بسام كوسا، سلوم حداد، كاريس بشار، نادين تحسين بيك، أسعد فضة، فادي صبيح، قمر خلف، ميلاد يوسف، وفاء موصللي، عبد الهادي الصباغ، أمانة والي، هيفاء واصف وغيرهم من نجوم الدراما السورية.



المسلسل التاريخي "حرملك الجزء الثاني"

تعرض الـ"LBCI" خلال شهر رمضان المبارك الجزء الثاني من المسلسل التاريخي الضخم "حرملك".

تطورات مشوّقة ستشهدها أحداث الجزء الثاني، بعد أن قلبت مخططات الجواري الأمور، ونجحت الجارية "حنّة" (درّة) بالإنتقام من "قمر" (سلافة معمار) رئيسة "خان الحرملك"، فهل ستتمكن من مفاصل الخان؟ ماذا عن "هدية" (صفاء سلطان) و"زمردة" (هبة نور)؟

ومع تآكل أجهزة الدولة العليا، تلعب أحداث الجزء الثاني بشكل أساسي على وتر الإستغلال، وحصد الفرص بطرق شرعية وأخرى ملتوية مع ازدياد مؤامرات رجال الدولة ومكائد الجواري على أبواب إفلاس الدولة العثمانية، وخاصة بين "جاد أوصمان أوغلو" (جمال سليمان) و"عزمي بك" (أحمد فهمي)، لتتصاعد أدوار الأخوة "هاشم" (باسم ياخور)، "هلال" (سامر المصري)، "عامر" (قيس الشيخ نجيب)، "رسلان" (أحمد الأحمد)، و"أمينة" (رشا بلال). فهل سيتمكّن "هاشم" من قلب المعادلة؟

"حرملك" تأليف سليمان عبد العزيز، إخراج تامر إسحاق، إنتاج كلاكيت ميديا-إياد نجّار، بطولة نخبة من نجوم التمثيل في سوريا، ومصر: جمال سليمان، باسم ياخور، أحمد فهمي، سامر المصري، سلافة معمار، درّة، قيس الشيخ نجيب، أحمد الأحمد، صفاء سلطان، جيني أسبر، هبة نور، وغيرهم.

المسلسل التركي "عشق ودموع"

تعرض قناة الـ"LBCI" خلال شهر رمضان المبارك المسلسل التركي الشهير "عشق ودموع" بطولة النجم التركي "أركان بتككيا" الشهير عربيّاً بـ"قبطان علي" والنجمة التركية "نورغول يشلشاي" المعروفة في الوطن العربي بإسم "ياسمين".

دموع وصراعات ستواجه عشق القبطان وياسمين، بعد اكتشاف خطأ تبديل طفلة كل منهما "هزار" و"غصون" عند ولادتهما، لتبدأ معاناة الطفلتين مع عائلتين مختلفتين كلياً، واحدة مخملية وأخرى فقيرة.

