اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي واتساب





"الخليج 365" من بيروت: طرحت الفنانة المصرية شاهيناز أغنية منفردة ثانية بعنوان حاولت انساك، من البومها الجديد "حياتي احلى" عبر عدد من المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي. من كلمات مصطفى الريدي، وألحان وتوزيع آدم حسين. ويقول مطلعها: حبيبي الوحده قتلاني وبعدك عني خلاني بقيت مش عاوزه اعيش تاني كسرني يا عمري تنساني لقاك لو ثانيه بالدنيا بيحييلي الحنين فيا Advertisements ياملكني ومش ليه رجوعك حلم احلامي تعالي حاولت انساك وماعرفتش تعالي حاولت انساك وماقدرتش حبيبي عشانك عمري مايهمش ولسه حبيبي مستنيك

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حاولت أنساك جديد شاهيناز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.