تحويل السيرة الذاتية لويتني هيوستن الى فيلم سينمائي

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"الخليج 365" من بيروت: تعد المخرجة ستيلا ميغي فيلماً عن حياة المغنية الأميركية الراحلة ويتني هيوستن، بحسب وكيلة أعمالها، مؤكدة معلومات نشرتها وسائل إعلام أميركية عدة.

وذكر موقع "ديدلاين" أن الفيلم سيكون بعنوان "I wanna dance with somebody"، نسبة لأحد أشهر أعمال المغنية الراحلة، وسيضع حواره كاتب السيناريو النيوزيلندي أنطوني ماكارتن (58 عاماً) الذي حقق نجاحات عدة في الفترة الأخيرة، في أفلام سير ذاتية سينمائية مثل "The Darkest Hour" و "Bohimian Raphsody". كما يشارك في إنتاج الفيلم أيضا المنتج كلايف ديفيس، الذي وقع مع ويتني هيوستن أول عقد تسجيل في مسيرتها الفنية.

وبحسب الموقع فإن ورثة هيوستن، التي توفيت عام 2012، أعطوا موافقتهم، ويتعاونون مع القائمين على المشروع.

يذكر أن المغنية الأميركية توفيت بعمر 48 عاماً غرقاً في مغطس غرفة فندق، بعد تنازلها جرعة زائدة من الكوكايين.

وطبع إدمان المخدرات نهاية مسيرتها، إلا أنها لا تزال تعتبر من أبرز وأجمل الأصوات في مجال موسيقى ال "أر اند بي"، والموسيقى الشعبية عموماُ، في السنوات الثلاثين الأخيرة.

وقد ألقى فيلمان وثائقيان في الفترة الأخيرة بعض الضوء على جوانب من حياة هيوستن، التي بدأت تغني في جوقة غوسبل في نيوارك في ولاية نيوجيرزي.

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وتضمن فيلم "ويتني" شهادات بأن هيوستن تعرضت لاعتداءات في شبابها من قريبة تكبرها سنا بكثير.

أما فيلم "ويتني: كان آي بي مي" فتطرق إلى علاقة المغنية العاطفية مع امرأة تدعى روبين كروفرد، تكتمت عنها خلال فترة طوية من حياتها.

وقال كلايف ديفيس: "أعرف أن قصة ويتني هيوستن لم ترو بالكامل بعد".

وأكد المنتج أن السيناريو "سيتجاوز كل المحرمات، وسيكون غنياً على الصعيد الموسيقي".

وقد برزت المخرجة ستيلا ميغي عام 2016 مع أول فيلم لها لاقى استحسانا في صفوف النقاد، بعنوان "جين أوف جونيسيز" (2016)، وهو كوميديا عائلية بميزانية محدودة.

وقد أخرجت بعد ذلك ثلاثة أفلام روائية طويلة أغلبها كوميدي رومنسي، مثل "ذي فوتوغراف" الذي عرض في الولايات المتحدة في فبراير الماضي.