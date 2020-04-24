الممثلة منة فضالي تتبرأ من “حب عمرها”

“رجاء من الصحفيين لا أريد من أحد أن يحدثني مرة أخرى عن مسلسل حب عمري نهائياً”، هكذا كتبت الممثلة المصرية منة فضالي عبر حسابها الشخصي على موقع فايسبوك قبل أن تعود وتحذف المنشور، تاركة العديد من علامات الاستفهام بعدما تبرأت من المسلسل الذي تلعب بطولته الى جانب هيثم شاكر، سهر الصايغ، أحمد كرارة، وغيرهم. تأليف فداء الشندويلي وإخراج عبد العزيز حشاد.

وكشف مصدر لـ«الرؤية» وجود أزمة بين منة ومسؤولي جهة الإنتاج، لرغبتها في الحصول على دفعة من أجرها، وهو ما قوبل بمماطلة الجهة المنتجة أكثر من مرة، لافتاً إلى تهديد الفنانة بعدم استكمال تصوير مشاهدها حال عدم استلامها لقيمة الدفعة، إلا الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، طلب من منة استكمال تصوير دورها وعدم تعطيله لتجنب تقديم الجهة المنتجة لـ “حب عمري” شكوى رسمية ضدها، ووعدها بالتدخل لإنهاء هذه الأزمة بشكل ودي.

من ناحية أخرى، تشارك منة فضالي في مسلسل “لما كنا صغيرين” تأليف أيمن سلامة، إخراج محمد علي وتدور أحداثه فى إطار تشويقي، بطولة ريهام حجاج، خالد النبوي، محمود حميدة، نسرين أمين، كريم قاسم، نبيل عيسى، محمود حجازي.