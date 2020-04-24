ديانا كرزون عروس في زمن كورونا؟

مع فرض حظر التجول في الأردن من الصعب ان تلتقي الفنانة ديانا كرزون بخطيبها الاعلامي معاذ العمري، فهل انتشار فيروس كورونا أثر على موعد زفافها؟

أكدت ديانا ان الظروف الراهنة أثرت على موعد حفل زفافها خاصة مع قرارات الحكومة التي منعت التجمعات في صالات الأفراح الى اجل غير مسمى، كما أن لا علم لديها بالتطورات التي قد تحصل لاحقا، لذاً قد تدخل القفص الذهبي من دون حفل زفاف وعندما تبدأ الامور بالانفراج قليلاً قد تقيم حفلة صغيرة. ولفتت “كرزون” ان فكرة الزواج تراودها. وقالت مبتسمة “ننحجر رسمياً مع بعض”.

وكانت جاهة كبيرة من عشيرة “العمري” قد توجهت لطلب يد الفنانة ديانا كرزون حيث ضمت الجاهة النخب الوطنية بكافة مراكزها ومناصبها السياسية والدينية والإعلامية والفنية والنقابية وحشد كبير من اصدقاء العروسين وكان في استقبال الجاهة عدد من ال كرزون وأصدقائهم وانسبائهم. استطاعت الفنانة ديانا كرزون أن تأسر الأنظار اليها بعدما اختارت لهذه المناسبة فستاناً تميز برقي تصميمه وبساطته من ازياء شربل عازار من دار لابورجوازي ما جعل اطلالة ديانا تضج بالأنوثة.