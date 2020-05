كريس هيمسوورث يصف أول لقاء له ببراد بيت: مد يده للسلام لكني عانقته!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - خضع الممثل الأسترالي الوسيم "كريس هيمسوورث" لمقابلة مؤخرًا مع مجلة "بيبول"، وتطرّق للحديث عن أوّل لقاءٍ له مع الممثل العالمي "براد بيت"، والذي كان في الصّيف الماضي.

قال هيمسوورث البالغ من العمر 36 عامًا: "لقد قابلت براد بيت في عرض إطلاق فيلمه Once Upon A Time In Hollywood في هوليوود نفسها، وقد مدّ يده لكي يُسلّم علي، لكنني عانقته ولم يُمانع ذلك"، وأضاف مازحًا: "كما أنه لم يهاجمني رجال الأمن ولا أي أحد آخر".

وقال كريس الذي حضر العرض الأولي مع الزوجة "إلسا باتاكي" وأخيه "لوك هيمسوورث": "من الرّائع أن تجمعك السّبل أخيرًا مع ممثل مخضرم، الذي فاز بأول جائزة أوسكار عن عمله في فيلم لكوينتين تارانتينو. لقد كان رائعًا وممتعًا كما كنت تمنّيت وتخيلت".

وعلى صعيدٍ مُختلف، يعيش كريس هيمسوورث مع زوجته وأطفالهما إنديا (سبعة سنوات)، والتوأم تريستان وساشا (ستة أعوام) حاليًا في الحجر الصّحي في منزلهما الواقع في خليج بايرون، أستراليا، وذلك امتثالًا لقوانين الحكومات ومنظّمات الصّحة العالمية للحد من انتشار فايروس كورونا المُستجد COVID-19.

أمّا من النّاحية الفنّية، فمن المُخطط إعادة أعمال الإنتاج للجزء الرّابع من سلسلة أفلام البطل الخارق "ثور"، والذي سيحمل عنوان Thor: Love and Thunder بعد انتهاء فترة الإغلاق العام، وهو من إخراج "تايكا واتيتي"، ويُشارك كريس هيمسوورث في بطولته كل من "تيسا طومبسون"، "ناتالي بورتمان" و "كريستين بيل".

أخبر بطل سلسلة أفلام "ثور" صحيفة Philadelphia Inquirer في وقت سابق من هذا الأسبوع أنّ المُخرج وايتيتي كان "في أقصى وأفضل حالاته عندما كتب الدفعة القادمة فيلم Marvel".

وأضاف هيمسوورث: "إنه أحد أفضل النصوص التي قرأتها منذ سنوات. إذا كانت النسخة التي قرأتها هي النسخة التي سنستخدمها، فستكون مجنونة جدًا."

يُشار إلى أنّ كريس هيمسوورث يتصدّر نتفليكس حاليًا بفيلم Extraction، وهو من بطولته باعتباره الشخصية الأساسية في فيلم الحركة الحديثة، حيث يلعب دور جندي العمليات الخاصة السابق في أفغانستان، والذي يعمل الآن كمحلل مستقل لحسابه الخاص.