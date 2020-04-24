كاميرون دياز تفجر مفاجأة: "قد أعود للتمثيل"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تعتبر النجمة الأمريكية المُعتزلة كاميرون دياز واحدة من أكثر المشاهير شهرة في هوليوود، إلا أنها وضعت شروطًا خاصة بها، حيث تضع عائلتها في المقام الأول.

وفي مقابلة جديدة مع فنانة المكياج وخبيرة التجميل، غوتشي ويستمان، كشفت دياز أن زوجها المغني والعازف بنجي مادن، كان عاملًا محفزًا لها وتسبب في تحول كبير في مسيرتها الفنية.

وقالت كاميرون إنها تحب شعورها بأنها امرأة متزوجة، وأن زوجها هو أفضل شيء حدث لها على الإطلاق، كما وصفته بـ"الشريك والصديق".

وأضافت ضاحكة أنها تقضي معظم وقتها في المطبخ، قائلة: "بعد ست سنوات من الجلوس في المنزل، فإن نصف وقتي قضيته في المطبخ، فعندما أطعم الأشخاص الذين أحبهم، أشعر بسعادة، كما أنهم يمكنهم الشعور بحبي .. طعامي هو لغة حبي".

وتركز دياز الآن في تربية ابنتها راديكس كلوي وايلد البالغة من العمر أربعة أشهر، والتي أعلنت هي وزوجها عن ولادتها في أوائل شهر يناير من خلال منشور عبر إنستغرام كتبت فيه: لقد استولت على قلوبنا تمامًا وأكملت عائلتنا".

Advertisements

كانت قد وصفت كاميرون مؤخراً الأمومة بأنها "أفضل شيء على الإطلاق" أثناء التحدث من خلال بث مباشر عبر إنستغرام، وقالت :أحب أن أكون أما، وذلك أفضل جزء في حياتي، أنا ممتنة وسعيدة للغاية وأنا محظوظة جدًا للقيام بذلك مع زوجي ونحن لدينا أفضل وقت"، وأشادت كاميرون بزوجها لكونه أبا رائعا وعمليا.

وبسؤالها حول عودتها إلى التمثيل، قالت دياز: "لن أقول أن ذلك مستحيل أبدًا، لأنني لست من الأشخاص الذي يقولون مستحيل عن أي شيء".

ويعد ذلك خبرا سارًا لمعجبيها، حيث تركت الباب مفتوحًا أمام الاحتمالات المستقبلية بشأن عودتها للتمثيل.

كان قد التقى الثنائي كاميرون وبنجي في عام 2014 بعد أن قدمته نيكول ريتشي، المتزوجة من شقيق مادن التوأم "جويل" وتزوجا بعد 10 أشهر فقط.

وتعد ويستمان صديقة لدياز منذ أن عملا معًا على إطلاق مجلة Movieline في منتصف التسعينات، وتشعر كاميرون بالراحة في التحدث عن حياتها الشخصية معها لأنهما أصدقاء منذ فترة طويلة.