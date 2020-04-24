والدة نيمار تنفصل عن حبيبها الجديد.. والسبب "مثليته"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - انفصلت والدة نجم الكرة البرازيلية نيمار عن حبيبها البالغ من العمر 22 عامًا بعد اكتشاف مواعدته سلسلة من الرجال.

كانت قد أعلنت نادين غونسالفيس، والدة نجم باريس سان جيرمان البالغة من العمر 52 عامًا مواعدتها بشاب يصغر ابنها بـ 6 سنوات على إنستغرام قبل أقل من أسبوعين، وفقًا لشبكة "فوكس سبورت".

وكشفت تقارير برازيلية أن نادين انفصلت بعد أن اكتشفت أن صديقها تياغو راموس قد واعد عددًا من الرجال قبل علاقتهما.

وتردد أن تياغو، 23 سنة، كان يواعد شيف نيمار الشخصي ماورو قبل أن يبدأ علاقته مع نادين، كما تم الإبلاغ عن أنه كان في علاقة رومانسية مع ممثل كوميدي برازيلي شهير يدعى "كارلينهوس مايا".

كان قد أظهر نيمار دعمه لوالدته وحبيبها بعد أن نشرت والدته صورة لهما معًا مع تعليق: "هذا الشعور لا يمكن تفسيره، إذا كنت تعيش .. مع رمز تعبيري عن الحب".

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وبارك نيمار على صورة والدته، قائلاً: "كوني سعيدة يا أمي.. أحبك"، كما نشر راموس نفس الصورة على صفحته على إنستغرام مع تعليق توضيحي: "لا يمكن تفسيره".

وفقًا لموقع UOL esporte البرازيلي، فإن راموس يبلغ من العمر 22 عامًا وهو عضو فريق 4K Easy، فريق يتنافس في دوري NFA، وهي بطولة للهواة تعمل كبوابة للمسابقات الاحترافية كما أنه أيضًا يعمل كعارض أزياء.

ويعد راموس من أشد المعجبين بنيمار، فقد نشر صورة لرسالة مباشرة أرسلها إليه في عام 2017، تنص على: "نيمار أنت رائع، لا أعرف كيف أشرح مشاعري، كوني معجبًا بشخص مثلك، أراك تلعب، وأنا متحمس جدًا، ذات يوم آمل أن أقرأ هذه الرسالة معك".

وأضاف :"أعلم أني سأقابلك ذات يوم، لأنني صبي حالم لا أتخلى عن أهدافي! ابق مع الله، ناجحًا وسعيدًا جدًا."

وتحققت كلمات راموس عندما نشر صورة له ونيمار معًا في يناير، ومن الواضح أن الاثنين أصبحا صديقين حميمين، حيث حضر راموس احتفال عيد ميلاد نيمار الثامن والعشرين في فبراير الماضي.

يعتبر نيمار دا سيلفا سانتوس جونيور المعروف باسم نيمار أو نيمار جونيو، هو لاعب كرة قدم برازيلي، يلعب في مركز الجناح والهجوم في صفوف نادي باريس سان جيرمان الفرنسي ومنتخب البرازيل لكرة القدم، كما أنه يعتبر أحد أفضل اللاعبين في العالم، ويعرف بالمهارة العالية، المراوغة، السرعة، الابتكار، والقدرة على اللعب بكلتا القدمين.