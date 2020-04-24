مسلسل النهاية.. اختفاء يوسف الشريف يثير مخاوف زوجته من قتله!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أصبح اسم مسلسل النهاية حديث الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتظارهم للمسلسل الذي يحظى بطله الفنان المصري يوسف الشريف بجماهيرية واسعة، إضافة إلى أن برومو مسلسل النهاية نال إعجاب الكثيرين وأشادوا به باعتباره أول مسلسل "خيال علمي" يتم إنتاجه في مصر.

ويكشف "فوشيا" تفاصيل أوائل الحلقات من مسلسل النهاية المقرر انطلاق عرضه اليوم بشكل حصري على شاشة On E في مصر، حيث تبدأ أحداث الحلقات الأولى من المسلسل بعد مائة عام من الآن، ويجسد فيه يوسف الشريف شخصية مهندس تكنولوجيا يُدعى "زين" متزوج وله حياته الطبيعية.

ويحاول "زين" في أول حلقتين من مسلسل النهاية أن يواجه حروب التكنولوجيا التي أصابت العالم في ذلك الوقت، غير أنه يُصدم في الحلقة الثالثة باكتشافه أمرًا غريبًا وهو اختفاؤه من الحياة تمامًا، حتى أن زوجته التي تجسد شخصيتها الفنانة المصرية ناهد السباعي تعتقد أنه قُتل في ظروف غامضة.

وأشعل برومو مسلسل النهاية مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين، وغلب عليه التشويق والإثارة وتضمن مؤثرات بصرية وأسلحة غريبة غير متواجدة في عصرنا الحالي، حيث تدور أحداث المسلسل في عام 2120، حيث تقع حرب في العالم نتيجة نقصان الموارد، وهو ما يظهر من الحالة التي عليها الكثير من الأماكن.

وتتضح قصة المسلسل من الجملة التي قالها يوسف الشريف في بداية البرومو، وهي: "عمري ما كنت مقتنع بنظرية المؤامرة، عمري ما كنت مصدق إن في خطر بيهدد الحياة على الأرض باستثناء غباء الإنسان وجهله وفساده، ولو حد سألني في أي وقت عن نهاية العالم كنت هقوله إن العالم أصلا واقف على الحافة ومش محتاج غير زقة بسيطة وكل حاجة حوالينا تنتهي".

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وكان حسم مؤلف مسلسل النهاية عمرو سمير عاطف، المزاعم التي تم تداولها بشأن سرقة فكرة ومشاهد المسلسل، خاصة أن صاحب الفكرة هو يوسف الشريف، موضحًا أن المقارنات التي تتم حاليًا حول قصة المسلسل وأعمال أخرى محض افتراء.

وأكد مؤلف مسلسل النهاية أن العمل ليس مسروقًا أو مقتبسًا من أعمال أجنبية، وأنه صناعة مصرية خالصة، كاشفًا للمرة الأولى عدة تفاصيل حول قصة المسلسل وذلك في بيان له.

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مسلسل "النهاية" بطولة يوسف الشريف وعمرو عبدالجليل وأحمد وفيق وسهر الصايغ وناهد السباعي، وإخراج ياسر سامي وفكرة يوسف الشريف وتأليف عمرو سمير عاطف وإنتاج سينرجي.