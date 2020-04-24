إيساف ينتهي من تسجيل "فرصة نرجع"

انتهى الفنان إيساف من تسجيل صوته في ديو "فرصة نرجع" مع الفنانة اللبنانية باسكال مشعلاني. وهذا العمل الأول الذي يجمع بين باسكال مشعلاني وإيساف. كليب "فرصة نرجع"، من كلمات الشاعر رمضان محمد، ألحان أحمد البرازيلي، توزيع موسيقي مو الشاعر، وإشراف فني أحمد حسني، وإخراج هنا حافظ Advertisements قد يهمك ايضاً: إيساف وعبد الباسط حمودة يطرحان "كازنوفا" معًا إيساف يوجِّه رسالة تفاؤل للشباب باعتماد وشم جديد

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