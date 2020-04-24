بشرى تنشر أغنية تتر المسلسل الإذاعي "بليز يا إنجليز"

نشرت الفنانة بشرى على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام أغنية تتر المسلسل الإذاعي بليز يا إنجليز والذي يذاع في رمضان 2020. وتشارك بشرى في المسلسل الذي يتولى بطولته الفنان احمد عز ونخبة من نجوم الفن. المسلسل الاذاعى بليز يا انجليز تاليف ايمن سلامه اخراج على مصيلحى وبطولة احمد عز ولطفى لبيب وليلى عز العرب...ويذاع على راديو مصر88.7 فى رمضان كل عام وانتم بخير قد يهمك أيضا: Advertisements بشرى توجه رسالة لـ يسرا احتفالاً بمناسبة عيد ميلادها بشرى تكشف حقيقة إصابتها بفيروس كورونا

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