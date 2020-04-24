مسلسل "دانتيل" خارج السباق الرمضاني 2020

أعلنت الشركة المنتجة لمسلسل "دانتيل" عن خروج العمل من سباق شهر رمضان الدرامي، وذلك بعد توقف التصوير لأكثر من شهر إثر الإجراءات الوقائية التي اتخذها الحكومات لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وتعثر استكمال تصوير المشاهد المتبقية بسبب حظر التجوال في لبنان.

وأعلن المنتج جمال سنان، عن تأجيل المسلسل لما بعد موسم الدراما الرمضاني بالاتفاق مع قناة "Mbc"، لافتا إلى أن المسلسل من بطولة النجمة اللبنانية سيرين عبد النور ومحمود نصر وتقدم "سيرين" خلال العمل شخصية امرأة مغلوبة على أمرها، تحاول أن تظهر مدى قوتها أثناء وقوعها في العديد من المشاكل الحياتية، إلاّ أنها تضعف كثيرًا بسبب حبها لبطل العمل، في إطار من الدراما الاجتماعية.

"دانتيل" من إنتاج شركة "إيغل فيلمز"، لصاحبها المنتج جمال سنان، ويشارك فيه مع سيرين عبد النور، ومحمود نصر، عدد من نجوم الفن أبرزهم سام فارس، سارة أبي كنعان وسلوم حداد، وهو من سيناريو وحوار سماء عبد الخالق وإنجي القاسم، والإخراج للمخرج المثنى صبح.

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