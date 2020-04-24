أحمد السقا يسد الستار على آخر حلقات برنامجه "اغلب السقا" في لبنان

يُسدل النجم المصري أحمد السقا، الستارة اليوم عن تصوير الحلقة الأخيرة من برنامجه "إغلب السقا" الذي يصور فى لبنان وينتجه صادق الصباح، وذلك قبل انطلاق عرض أولى حلقات يوم الجمعة المقبل – أول أيام شهر رمضان المبارك على على كافة قنوات MBC.

برنامج "إغلب السقا" يشهد في كل حلقة منافسات ترفيهية ورياضية غير تقليدية بين الفنان أحمد السقا وأحد النجوم، وعلى مدار ساعة كاملة يتباري الضيف مع السقا في الكثير من المجالات الغير مُعتادة، وفي نهاية كل حلقة يقوم الضيف بالتبرع بالمبالع المالية التي ربحها إلى إحدي الجهات الخيرية، البرنامج تُقدمه النجمة رزان مغربي.

وتندرج فكرة العمل ضمن أهم الفورمايات العالمية، وتم تصويره تحت إدارة المخرج باسم كريستو، ويستضيف البرنامج عبر حلقاته ثلاثين نجماً من مصر، لبنان وسوريا ، ومن أبرز النجوم محمد هنيدي، وعمرو يوسف، وغادة عبد الرازق، ونيللي كريم، وعمرو سعد، ووائل جسار، وقصي خولي، ودرة، وحمادة هلال، وأحمد فهمي، ومُعتصم النهار وآخرين.

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