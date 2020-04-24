دينا حايك تنتهي من تصوير «ما تعيشا كتير»

انتهت المطربة دينا حايك من تصوير كليب أغنية «ما تعيشا كتير»، في كييف بأوكرانيا، على مدار يومين، تعاونت فيها مع المخرج زياد خورى، وإشراف إيلى خورى، من كلمات الشاعر منير أبوعساف، ألحان كوهين تيبى، توزيع إيتكن كورت وميشال فاضل، والمقرر طرحها خلال أيام على معظم القنوات الفضائية الغنائية وعلى يوتيوب.

تقول كلمات الأغنية: «شو لى خلاك، فيى مغروم، بتعرف عن جد، إنك مهضوم، رايح للناس، تحكى وتقول، انو قلبى، بحبك مشغول، آه آه، ما تعيشا كتير بعد بكير، تا دوب بعنيك، آه، هاجى محروق خلينا نروق، شو صاير عليك، شفتك مرة وبى هالمرة، صعبى حس بشى، بدى وقتى عطينى وقتى، تحسلك شى، لحقت تسير تسهر ما تنام وتعشق ودوب بى تلات أيام، آه، ما تعيشا كتير بعد بكيرو بعد بكير تدوب بعنيك، آه، حاجى محروق خلينا، نروق شو صاير عليك، شفتك مرة بى هالمرة، صعب حس بشى».

قد يهمك أيضا:

دينا حايك ضيفة برنامج الإعلامي عمرو الليثي "بوضوح"

حفلة غنائية مميزة للفنانة اللبنانية دينا حايك في قبرص