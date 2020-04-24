إيهاب توفيق يطرح «يا ربي» دعاء ديني لشهر رمضان

طرح المطرب إيهاب توفيق دعاء دينيا يحمل عنوان «ياربى»، بمناسبة رمضان، على قناته الخاصة على يوتيوب، ومحطات الراديو «ياربى» كلمات أحمد عبدالله، ألحان أشرف سالم، توزيع موسيقى أحمدعبدالعزيز، تقول كلماته «ياربى ياربى ياربى ياربى يا الله، ياعزيز ياجبار ياعالم الأسرار، لاجل النبى المختار، ارزقنا جناتك، ياربى ياربى ياربى ياربى يا الله، ارزقنا لو عاصيين ارحمنا لو قاسيين، ياحبيبى يا الله، دايما علينا حليم». قد يهمك أيضا: إيهاب توفيق يكشف للمرة الأولى سبب إقامته حفلًا في ملهى إيهاب توفيق يطرح أحدث كليباته أبويا وأمي

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