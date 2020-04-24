شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد عرض مسلسلات نجوم دراما رمضان على قنوات الحياة و ON و CBC وDMC والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينطلق اليوم قطار الدراما العربية بمجموعة مسلسلات مميزة ومتنوعة يعرض بعضها حصريا على قنوات الحياة و ON و CBC وdmc وأهم ما يميزها هو التنوع، فالمائدة الدرامية عامرة بكل أنواع الدراما ما بين الرومانسي والكوميدي والأكشن والخيال العلمي والتاريخي، وعلي المشاهد أن يختار ما ينال إعجابه ويرضي ذوقه.

يعرض اليوم الجمعة أول أيام شهر رمضان على قناة الحياة مسلسل النجمة يسرا "خيانة عهد" الساعة السادسة والنصف ويعاد السابعة صباحا من اليوم التالي، ويعرض مسلسل " لما كنا صغيرين " لمحمود حميدة وخالد النبوي وريهام حجاج الساعة العاشرة والربع مساء ويعاد في اليوم التالي في الساعة السادسة إلا الربع صباحا ويعاد مرة أخرى الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا .



مسلسلات الحياة

وعلي قناة الحياة أيضا يعرض مسلسل " الفتوة " لياسر جلال الساعة 12 صباحا ويعاد الساعة الرابعة صباحا والرابعة والنصف مساء وقد عرضت أمس أولى حلقاته وتعرض اليوم الحلقة الثانية، أما مسلسل " بـ 100 وش " لنيللي كريم وآسر ياسين فيعرض الساعة السابعة و45 دقيقة مساء ويعاد في الواحدة و15 دقيقة صباحا والواحدة و45 دقيقة ظهرا ، ويعرض مسلسل " عمر ودياب " في الساعة التاسعة مساء ويعاد الساعة 2 ونصف صباحا والساعة 10 و15 دقيقة صباحا.



مسلسلات الحياة ومواعيدها

أما قناة on فتعرض مسلسل " فرصة تانية " لياسمين صبري الساعة 11 ونصف مساء ويعاد الساعة الخامسة و15 دقيقة صباحا والساعة العاشرة و15 دقيقة صباحا ، أما مسلسل " رجالة البيت " لأحمد فهمي وأكرم حسني فيذاع الساعة السابعة و45 دقيقة مساء ويعاد مرتين الساعة الثانية عشر و45 دقيقة صباحا والساعة السابعة و45 دقيقة صباحا .



مواعيد قناة on

أما مسلسل " الاختيار " لأمير كرارة فيذاع الساعة التاسعة مساء ويعاد ثلاث مرات الساعة الرابعة صباحا والساعة التاسعة صباحا والساعة الثالثة والنصف عصرا ويعرض مسلسل " النهاية " ليوسف الشريف الساعة العاشرة والربع ويعاد مرتين الأولي الساعة الثانية صباحا والثانية الساعة الثانية ظهرا ويذاع مسلسل " عمر ودياب " الساعة السادسة والنصف مساء ويعاد مرتين الأولي الساعة السادسة والنصف صباحا والثانية الساعة الحادية عشر والنصف صباحا .

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مواعيد مسلسلات الاختيار والنهاية وعمرو دياب

وعلي قناة CBC يذاع مسلسل " فرصة تانية " لياسمين صبري الساعة الثانية عشر صباحا ويعاد ثلاث مرات في الرابعة و15 دقيقة صباحا وفي الخامسة مساء وفي الواحدة و15 دقيقة ظهرا ، أما مسلسل " خيانة عهد " للنجمة يسرا فيذاع الساعة الحادية عشر مساء ويعاد مرتين الساعة الخامسة والنصف صباحا والساعة الثانية عشر والربع ظهرا ، كما يذاع مسلسل " ونحب تاني ليه " لياسمين عبد العزيز الساعة التاسعة والنصف مساء ويعاد مرتين في السادسة والنصف صباحا وفي الرابعة والنصف عصرا كما يذاع مسلسل " ليالينا 80 " الساعة الثامنة مساء ويعاد مرتين في الواحدة صباحا والساعة العاشرة و45 دقيقة صباحا ، أما مسلسل " رجالة البيت " فيذاع الساعة السادسة والنصف مساء ويعاد مرتين الساعة الثانية عشر و15 دقيقة صباحا والساعة الثالثة والنصف عصرا .



مواعيد cbc (2)



مواعيد cbc (1)

وعلي قناة dmc يذاع مسلسل " رجالة البيت " الساعة الثانية عشر صباحا ويعاد مرتين الساعة السادسة والربع صباحا والساعة الخامسة مساء أما مسلسل " لما كنا صغيرين " فيذاع الساعة التاسعة والنصف مساء ويعاد الساهة التاسعة صباحا .



مواعيد dmc

ويذاع مسلسل النجم عادل أمام " فلانتينو " الساعة السادسة والنصف مساء ويعاد الساعة الواحدة صباحا كما يذاع مسلسل " البرنس " لمحمد رمضان الساعة السابعة و45 دقيقة مساء ويعاد الساعة الثانية صباحا ويعاد أيضا الساعة العاشرة صباحا ويذاع مسلسل " فرص تانية " لياسمين صبري الساعة العاشرة والنصف مساء ويعاد الساعة الخامسة والنصف صباحا .