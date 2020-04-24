صور| إياد نصار يودع "ليالينا 80" في الأسبوع الأول من رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يواصل الفنان إياد نصار تصوير مشاهده الأخيرة، في مسلسله الجديد "ليالينا 80" داخل حي عماد الدين، بمدينة الإنتاج الإعلامي.

يستمر إياد في تصوير ما تبقى له من مشاهد حتى الأسبوع الأول من شهر رمضان الجاري، وذلك بالتزامن مع عرض المسسل على شاشة CBC بدءًا من اليوم الجمعة، أول أيام شهر رمضان الكريم.

ويترقب إياد بدء عرض حلقات "ليالينا 80" اليوم الجمعة، الساعة 8 مساء على CBC، إذ يقدم فيه شخصية "هشام" من الطبقة المتوسطة خلال فترة الثمانينات ورحلة هذه الشخصية في المجتمع مع التغيرات التي طرأت على الحياة في تلك الفترة.

مسلسل "ليالينا 80" يعرض حصريا على CBC الساعة 8 مساء، ويُعاد 1 صباحاً، و1:45 صباحاً، بطولة إياد نصار، غادة عادل، صابرين، خالد الصاوي، محمد الشقنقيري، نهى عابدين، ميدو عادل، محمد علي رزق، هاجر الشرنوبي، نورهان، محمد رشاد، منة عرفة، هشام الشاذلي، رنا رئيس، تأليف أحمد عبدالفتاح وإخراج أحمد صالح وإنتاج شركة سينرجي.