حمدي الميرغني احتفالا بذكرى عقد قرانه: "أول رمضان نفس تاريخ كتب كتابي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:
حرص الفنان حمدي الميرغني، على الاحتفال بذكرى عقد قرانه على الفنانة إسراء عبدالفتاح، الذي يوافق اليوم 24 أبريل.
ونشر الميرغني، صورة له مع زوجته عبر حسابه على انستجرام، وعلق: "أول يوم في شهر رمضان المبارك، هو نفس تاريخ كتب كتابي على حبيبتي.. كل سنة وانتي جنبي يا مراتي وبنتي وسندي".
يُذكر أن حمدي الميرغني يشارك في دراما رمضان بمسلسل "فلانتينو" مع "الزعيم" عادل إمام، و مسلسل "2 في الصندوق" مع أوس أوس وحجاج عبدالعظيم وصلاح عبدالله وانتصار، وضيف شرف في مسلسل "سكر زيادة".
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