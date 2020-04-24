تراند اليوم : مصر.. فنانة شهيرة تفاجئ الجميع بالتراجع عن اعتزال الفن



بعد أن كانت قررت اعتزال الفن منذ سنوات عقب زواجها من الفنان والمطرب المصري الشهير تامر حسني، قررت الفنانة المغربية بسمة بوسيل، العودة للفن بعمل جديد، يبدو أنه أغنية جديدة.

ونشرت المغنية المغربية "بسمة بوسيل"، خريجة برنامج ستار أكاديمي، وزوجة تامر حسني، على خاصية ستوري بحسابها على موقع إنستجرام، صورة توحي أنها ستقوم بعمل غنائي جديد.

وشاركت "بسمة" متتبعيها صورة لها في استوديو زوجها المطرب المصري "تامر حسني" ، وأرفقتها جملة باللغة الإنجليزية بما معناه "يتم طبخ شيء جديد".

و كانت "بوسيل" قد اعتزلت الفن بعد زواجها من المغني "تامر حسني"، وتفرغت لتصميم الأزياء حيث تمتلك ماركة خاصة بالملابس والمواد التجميلية.







