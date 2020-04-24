سلافة معمار تهنئ جمهورها بحلول شهر رمضان

هنأت الفنانة السورية سلافة معمار جمهورها بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي أنستجرام. نشرت سلافة صورة لها وعلقت عليها قائلة " رمضان هذا العام غير كل الاعوام رمضان كريم إن شاء الله وانتم بكامل الصحة والعافية " غير كل الاعوام رمضان كريم إن شاء الله وانتم بكامل الصحة والعافية " Advertisements تفاعل عدد كبير من محبي وجمهور سلافة معمار مع تهنئتها وبادلوها التهاني بمناسبة حلول الشهر الفضيل ومن بينهم الفنانة كندا علوش. وبادلوها التهاني بمناسبة حلول الشهر الفضيل ومن بينهم الفنانة كندا علوش.

يذكر أن الفنانة سلافة معمار شاركت في عدد من الأعمال الهامة والتى حازت على إعجاب الجمهور العربي، وكان أحدثهم مسلسل الحرملك ومسلسل مسافة أمان الذي عرض العام الماضي.

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