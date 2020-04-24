سعد رمضان يحثّ الناس على هذا الأمر..بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - نشر الفنان اللبناني ​سعد رمضان​ فيديو على صفحته على أحد مواقع التواصل الإجتماعي يدعو فيه متابعيه لشكر الله دائماً على كل النعم التي أنعم علينا الله بها بينها التي نراها عادية بينما يراها الآخر الأهم بنظره كونه محروم منها.

وقال سعد :"زواجك البسيط حلم كل أعزب، بيتك الصغير حلم كل مشرد، ابنك الشقي حلم كل أم عقيم، مالك القليل حلم كل مديون، صحتك الغالية حلم كل مريض، ابتسامتك الحلوة حلم كل مهموم، ستر الله عليك حلم كل مفضوح، عملك الشاق حلم كل عاطل، حريتك في الحياة حلم كل سجين، أفلا تقول ..... الحمد لله؟".

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