بعد خلافهما بسبب مريم حسين..صالح الجسمي يصالح مها محمد-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - تحدث الإعلامي الإماراتي ​صالح الجسمي​ عن خلافه مع الممثلة الكويتية ​مها محمد​ وزوجها، الذي إشتعل على إثر تعاطف مها مع الممثلة المغربية ​مريم حسين​ في خلاف الأخيرة مع الجسمي.

وقال في مقطع فيديو نشره عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي أنه تصالح مع مها وزوجها، موضحا أنه اكتشف أن هناك إحدى المحاميات قامت بإثارة الفتن بينهما وهو ما جعل الموضوع يصل إلى هذا الحد.

وأضاف: "اليوم أجريت اتصال هاتفي مع الفنانة الكويتية مها أحمد وزوجها عادل.. والحمد الله تلافينا كل المشاكل الي بينا واحنا الآن في أزمة وباء كورونا ورمضان على الأبواب وصفينا النية والنفوس".

وتابع:"للأسف اكتشفنا أن السوسة التي تدعي انها دكتورة قانون دخلت ما بينا َسوت الي سوته شوية على مها شوية على زوجها شوية عندي لعبت بينا كلنا لغاية لما وصلتنا للي وصلناه".

وختم بالقول:"فالحمد الله الواحد يعمل بأصاله وكلنا اصلنا طيب إن كان انا وإن كان هي أو زوجها.. الموضوع انتهى تماما وخلي السوسة تحترق بنارها وانا عندي إجراءات قانونية ضد السوسة".

وبدورها ردت مها على مبادرة الجسمي هذه قائلةً:"بما إن رمضان على الأبواب والتسامح من شيمنا تم الصلح بيني وبين الأخ صالح الجسمي .. واتضح أن في سوء تفاهم وعناصر خفية أثارت الفتنة بيننا.. وتصافت النفوس والكل على نياته واحنا خليجيين مانوقف في وجه بعض شكرا للناس الي تحب الخير وعلى نياتكم ترزقون".