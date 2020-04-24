إليسا :"إسقاط رياض سلامة ما رح يرد الليرة"

ميرنا وليد - بيروت - صوّبت الفنانة اللبنانية إليسا على المشكلة الأساسية في لبنان من وجهة نظرها، حيث اعتبرت أن المشكلة في السياسيات الحكومية، وأن إسقاط حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لن يرد الليرة.

وفسّرت إليسا :"المشكلة بلبنان منا شخص أو مصرف أو هيئة. المشكلة سياسات حكومية عمرها سنين وعم ندفع ثمنها. صوّبوا الموضوع لأنو إسقاط رياض سلامة ما رح يرد الليرة أو يعالج الموضوع بل العكس تماما و رح نتحول لفنزويلا تانية. المشكلة يللي طلب كل هالسنين المصاري وما عرفنا كيف صرفها".

أنهت إليسا منشورها بكلمة "استفيقوا".

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